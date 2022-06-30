Новости0

Замсекретаря Совбеза России определил настоящую «уникальность» англосаксонского мира

Замсекретаря Совбеза России определил настоящую «уникальность» англосаксонского мира
Globallookpress.com/Council of Europe Parliamentary

Англосаксонский мир является по истине «уникальным». Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

Он прокомментировал первые итоги саммита НАТО в Мадриде. На мероприятии лидеры стран Альянса приняли стратегическую концепцию, в которой назвали Россию «значительной и прямой угрозой НАТО». По словам Венедиктова, страны в очередной раз продемонстрировали свою наглость, самонадеянность и вероломство, передает РИА Новости.

«Цивилизованный мир — это кто? Американцы, англичане и их союзники? Кто их признал таковыми и что в них есть уникального, что дает им право судить остальное человечество? В принципе, ничего, кроме наглости, самонадеянности и вероломства у них нет. Их уникальность лишь в этом», — сказал Венедиктов.

Другие страны стремятся развиваться и искать свой уникальный путь. Однако так называемый коллективный Запад не дает им реализоваться в полной мере. Эти государства только привыкли вытягивать ресурсы из более слабых стран, обогащаясь за их счет, резюмировал Венедиктов.

аглосаксонский мир венедиктов НАТО
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.