Зампред ЦБ Юдаева: предпосылок к ослаблению ограничений на покупку валюты нет

Россиянам не стоит ожидать послабление ограничений на покупку валюты. Об этом на пресс-конференции заявила первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева.
Данные ограничения были введены Центробанком в марте на период до сентября 2022 года. При этом 18 апреля регулятор частично снял ограничения, которое разрешает физическим лицам покупать валюту, но только ту, что поступила в кассы банков с 9 апреля.
«Я думаю, что пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу», — отметила Юдаева.
Также ЦБ РФ запретил снимать наличную валюту со счетов на сумму более 10 тысяч долларов. Остальные денежные средства граждане могут получить в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
В Центробанке ранее поделились прогнозами, что экономические санкции против России сохранятся примерно до 2024 года.