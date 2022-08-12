Зампред ЦБ допустил снижение продовольственных цен в августе-сентябре

Благоприятная ситуация со сбором зерна и общим показателем урожая в стране позволяет допустить, что продовольственные цены в августе-сентябре снизятся, заявил в ходе пресс-конференции зампред Банка России Алексей Заботкин.
По его словам, динамика сезонных факторов в указанный период действительно может приобрести дезинфляционный характер. В этих условиях не исключены отрицательные значения месячных изменений цен.
«Ни в августе, ни в сентябре в рамках моего определения дефляции не будет. Так же, как никогда не было за всю современную историю Российской Федерации», — уточнил Заботкин.
Зампред ЦБ оценил как благоприятную динамику цен на продовольствие и ситуацию с урожаем. Между тем он напомнил, что дезинфляционное влияние спроса в июне-июле было более выраженным, чем этого ожидал регулятор.