Зампред Банка России Белов исключил возможность деноминации в стране

По его словам, данный вопрос не стоял и по-прежнему не стоит на повестке дня. Белов подчеркнул, что в настоящее время каких-либо предпосылок для деноминации в России не наблюдается, поэтому обсуждать данную тему не имеет никакого смысла, передает газета «Известия».