Зампред Банка России Белов исключил возможность деноминации в стране

России совершенно не угрожает возможность деноминации. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Банка РФ Сергей Белов.
По его словам, данный вопрос не стоял и по-прежнему не стоит на повестке дня. Белов подчеркнул, что в настоящее время каких-либо предпосылок для деноминации в России не наблюдается, поэтому обсуждать данную тему не имеет никакого смысла, передает газета «Известия».
«Причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать», — заявил Белов.
Зампред Центробанка добавил, что осуществляемая регулятором модернизация банкнот проводится с другой целью. По словам Белова, она заключается в том, чтобы повысить качество и долговечность отечественных купюр.