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Зампред Банка России Белов исключил возможность деноминации в стране

Зампред Банка России Белов исключил возможность деноминации в стране
Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

России совершенно не угрожает возможность деноминации. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Банка РФ Сергей Белов.

По его словам, данный вопрос не стоял и по-прежнему не стоит на повестке дня. Белов подчеркнул, что в настоящее время каких-либо предпосылок для деноминации в России не наблюдается, поэтому обсуждать данную тему не имеет никакого смысла, передает газета «Известия».

«Причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать», — заявил Белов.

Зампред Центробанка добавил, что осуществляемая регулятором модернизация банкнот проводится с другой целью. По словам Белова, она заключается в том, чтобы повысить качество и долговечность отечественных купюр.

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