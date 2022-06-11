Зампостпреда в ООН Полянский раскритиковал Байдена за слова о «налоге Путина»

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уличил президента США Джо Байдена в попытке свалить вину за собственные неудачи на других. Так дипломат прокомментировал слова американского лидера о «налоге Путина» для американцев.
С неоднозначным высказыванием Байден выступил после обнародования показателей инфляции за май, которые оказались рекордными более чем за 40 лет. Президент отметил, что США «никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин».
«Неубедительная и тщетная попытка президента США свалить вину и уклониться от своих обязанностей», – прокомментировал это высказывание в Twitter Полянский.
По итогам мая инфляция в США ускорилась до 8,6% с 8,3% в апреле. Глава американского минфина Джанет Йеллен признала, что рост цен на продукты и топливо на американском рынке провоцируют вводимые в отношении России санкции.