Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Украина не готова к серьезным переговорам

Украина делает политические заявления, но не демонстрирует признаков готовности к переговорам по урегулированию. Об этом в эфире подкаста The Dive заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат отметил, что Украина лишь делает политические заявления о готовности к переговорам с Россией. Но Киев может пойти на этот шаг, если Россия выведет войска, «даже из Донбасса и Крыма». Это «просто смешно», подчеркнул Полянский.
Первый зампостпреда РФ при ООН отметил, что у российской стороны «пока нет реалистичного партнера» для переговоров. Поэтому продолжается специальная военная операция, заключил Полянский.