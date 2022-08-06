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Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Украина не готова к серьезным переговорам

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Украина не готова к серьезным переговорам
Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com

Украина делает политические заявления, но не демонстрирует признаков готовности к переговорам по урегулированию. Об этом в эфире подкаста The Dive заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил, что Украина лишь делает политические заявления о готовности к переговорам с Россией. Но Киев может пойти на этот шаг, если Россия выведет войска, «даже из Донбасса и Крыма». Это «просто смешно», подчеркнул Полянский.

Первый зампостпреда РФ при ООН отметил, что у российской стороны «пока нет реалистичного партнера» для переговоров. Поэтому продолжается специальная военная операция, заключил Полянский.

дмитрий полянский переговоры спецоперация Украина
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