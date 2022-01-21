Замминистра транспорта Токарева арестовали по делу о мошенничестве

Заместителя министра транспорта России Владимира Токарева задержали по делу о крупном мошенничестве, сообщил в пятницу информированный источник.

Ранее стало известно о задержании Токарева, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. После этого сотрудники Следственного комитета направили в суд ходатайство об аресте заместителя руководителя ведомства.

По неофициальным данным, преступление было совершено чиновником около пяти лет назад. В деле фигурирует компания «Спецтрансстрой», которая пострадала от мошеннических действий. РЕН ТВ также писал об аресте двух руководящих сотрудников компании в рамках данного уголовного дела. Другие подробности не раскрываются.

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