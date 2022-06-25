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Замминистра обороны Украины Маляр обвинила жителей Северодонецка в срыве операции ВСУ

Замминистра обороны Украины Маляр обвинила жителей Северодонецка в срыве операции ВСУ
Минобороны Украины

Гражданские лица помешали украинской армии «проводить операцию» у Северодонецка своими постами в соцсетях, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В субботу замминистра написала в соцсетях, что неудачей с контрнаступлением на Северодонецк украинская армия обязана самим жителям города, которые якобы «проявляли осведомленность об операции» в Сети до официальных заявлений из Киева. 

«Просто не дали ВСУ доделать запланированное», — пожаловалась Маляр. 

Накануне стало известно, что ВСУ отступили из Северодонецка и попали в окружение в Лисичанске. Некоторые подразделения успели передислоцироваться к Славянску, что тоже стало известно из соцсетей, но на этот раз видео передислокации опубликовали солдаты ВСУ. При этом Киев регулярно обвиняет мирных жителей то якобы в сливах информации российской разведке, а то и в «помощи военным», пытаясь оправдать свои неудачи.

ВСУ маляр северодонецк
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RusNewsToday24
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