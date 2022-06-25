Замминистра обороны Украины Маляр обвинила жителей Северодонецка в срыве операции ВСУ

Накануне стало известно, что ВСУ отступили из Северодонецка и попали в окружение в Лисичанске. Некоторые подразделения успели передислоцироваться к Славянску, что тоже стало известно из соцсетей, но на этот раз видео передислокации опубликовали солдаты ВСУ. При этом Киев регулярно обвиняет мирных жителей то якобы в сливах информации российской разведке, а то и в «помощи военным», пытаясь оправдать свои неудачи.