Замминистра обороны Украины Маляр обвинила жителей Северодонецка в срыве операции ВСУ

Гражданские лица помешали украинской армии «проводить операцию» у Северодонецка своими постами в соцсетях, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
В субботу замминистра написала в соцсетях, что неудачей с контрнаступлением на Северодонецк украинская армия обязана самим жителям города, которые якобы «проявляли осведомленность об операции» в Сети до официальных заявлений из Киева.
«Просто не дали ВСУ доделать запланированное», — пожаловалась Маляр.
Накануне стало известно, что ВСУ отступили из Северодонецка и попали в окружение в Лисичанске. Некоторые подразделения успели передислоцироваться к Славянску, что тоже стало известно из соцсетей, но на этот раз видео передислокации опубликовали солдаты ВСУ. При этом Киев регулярно обвиняет мирных жителей то якобы в сливах информации российской разведке, а то и в «помощи военным», пытаясь оправдать свои неудачи.