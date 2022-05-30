Замминистра обороны Украины Маляр: местные жители мешают ВСУ «освобождать» Херсонскую область

Население Херсонской области препятствует «освобождению» региона украинскими войсками, пожаловалась замминистра обороны Украины Анна Маляр.
По данным военного ведомства, в области сложилась «сложная ситуация». Маляр заявила, что некоторые местные жители противодействуют так называемому «освобождению» территорий. По ее словам, таких людей ищут и проводят с ними работы.
Отмечается, что подобные реплики из уст замминистра обороны Украины лишний раз свидетельствуют о большом количестве людей в регионе, которые выступают против ВСУ. При этом достичь желаемых результатов Киеву не удается даже с помощью запугиваний.