Замминистра обороны РФ Панков вручил награды участникам спецоперации на Украине

Бойцы ВС РФ получили награды за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на Украине.
Государственные и ведомственные награды вручал замминистра обороны РФ Николай Панков. Он поздравил военных с получением медалей и знаков отличия.
«Еще раз поздравляю вас с наградами. абсолютно заслуженными в боях <…> Успешно решайте все возложенные задачи и берегите себя», — сказал Панков.
Также медаль «За достижения в военно-политической работе» получил иерей Роман Чебоненко. Он является помощником командира 201-й российской и работает с верующими бойцами ВС РФ. По завершению мероприятия Панков проверил места отдыха для военнослужащих.