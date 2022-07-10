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Замминистра обороны РФ Панков вручил награды участникам спецоперации на Украине

Замминистра обороны РФ Панков вручил награды участникам спецоперации на Украине
mil.ru / Минобороны РФ

Бойцы ВС РФ получили награды за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на Украине.

Государственные и ведомственные награды вручал замминистра обороны РФ Николай Панков. Он поздравил военных с получением медалей и знаков отличия.

«Еще раз поздравляю вас с наградами. абсолютно заслуженными в боях <…> Успешно решайте все возложенные задачи и берегите себя», — сказал Панков.

Также медаль «За достижения в военно-политической работе» получил иерей Роман Чебоненко. Он является помощником командира 201-й российской и работает с верующими бойцами ВС РФ. По завершению мероприятия Панков проверил места отдыха для военнослужащих.

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