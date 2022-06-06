Замкомандира подразделения ДНР Демченко заявил о похищении дочери украинскими спецслужбами

«Потом мне пришло сообщение: “Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23.00 с тобой выйдут на связь”. Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: “Мы представляем силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или будет не так, как вы хотите”», — рассказал Демченко о беседе с украинскими спецслужбами журналистам.