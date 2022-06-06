Замкомандира подразделения ДНР Демченко заявил о похищении дочери украинскими спецслужбами

Украинская разведка выкрала дочь заместителя командира одного из подразделений ДНР Владимир Демченко. Об этом сообщил сам военнослужащий.
По его словам, инцидент произошел 16 апреля. Дочь позвонила отцу в Telegram и попросила выйти на связь в ответ, однако после не взяла трубку.
«Потом мне пришло сообщение: “Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23.00 с тобой выйдут на связь”. Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: “Мы представляем силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или будет не так, как вы хотите”», — рассказал Демченко о беседе с украинскими спецслужбами журналистам.
Разговор длился 20 минут и ни к чему не привел. Больше с замкомандира никто не связывался, а все попытки разыскать дочь не увенчались успехом.