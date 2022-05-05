Замкомандира «Азова» Паламарь заявил об ожесточенных боях с ВС РФ на территории завода «Азовсталь»

Заместитель командира украинского полка «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) Святослав Паламарь опроверг слова советника офиса президента Украины Алексея Арестовича об отбитой атаке ВС РФ на территории мариупольского завода «Азовсталь».