Замкомандира «Азова» Паламарь заявил об ожесточенных боях с ВС РФ на территории завода «Азовсталь»

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Заместитель командира украинского полка «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) Святослав Паламарь опроверг слова советника офиса президента Украины Алексея Арестовича об отбитой атаке ВС РФ на территории мариупольского завода «Азовсталь».
«Азовец» заявил, что наступление российских военных на предприятии не отбито. Внутри завода идут ожесточенные бои, отметил Паламарь в комментарии «24 каналу».
«Еще раз: никто никого не выбил, они на заводе. Идут тяжелые бои», — уточнил замкомандира.
Металлургический комбинат заблокирован российскими военными уже продолжительное время. Засевшим внутри «Азовстали» националистам неоднократно предлагали сдаться, однако они отказываются складывать оружие.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
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