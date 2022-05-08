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    Замкомандира «Азова» Паламарь опроверг сообщение Киева об эвакуации мирных жителей с «Азовстали»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Замкомандира «Азова» Паламарь опроверг сообщение Киева об эвакуации мирных жителей с «Азовстали»

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    Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

    Киев заявил об успешной эвакуации с «Азовстали» всех мирных жителей. Позже сообщение властей опроверг замкомандира полком «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) Святослав Паламарь.

    Паламарь записал обращение, в котором рассказал о реальном положении дел на находящемся в окружении российских войск заводе. По словам замкомандующего, на территории комбината все еще остаются раненые бойцы и гражданские лица, передает Reuters.

    «Пока мы живы, мы будем сражаться», — подытожил свое обращение Паламарь.

    При этом 7 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук заявил прессе, что часть мариупольской гуманитарной операции завершилась и с комбината вывезли всех женщин, детей и пожилых людей.

    • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
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