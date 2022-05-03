Заминированное тело без ног обнаружено в пыточной украинских нацистов под Херсоном

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В Херсонской области сотрудники российских спецслужб обнаружили пыточную камеру, организованную украинскими нацистами. Об этом сообщает издание РИА Новости.
По предварительной информации, в камере находилось заминированное тело в форме Вооруженных сил России. У погибшего отсутствовали нижние конечности, силовики зафиксировали на нем следы пыток.
В пыточной также нашли шприцы, наркотики и кофры для «Джавелинов», выделенных для ВСУ властями Соединенных Штатов.
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