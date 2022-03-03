Замгоссекретаря США назвала «смешными» инициативы России в сфере безопасности по Украине

Инициативы России к США в сфере безопасности по Североатлантическому альянсу и Украине были смешными. Соответствующее заявление сделала первый заместитель американского государственного секретаря Уэнди Шерман.

Шерман во время слушаний в комитете Палаты представителей сообщила, что запрос России о возвращении Альянса к состоянию на 1997 год был «смехотворным». По словам замгоссекретаря США, Вашингтон не мог согласиться с требованием гарантировать отсутствие членства Киева в блоке и выход из НАТО стран, которые в нее вступили. Ответ Белого дома на обеспокоенности Кремля не был слабым, отметила она. По ее словам, США предложили России вещи, которые были в интересах Москвы.

В прошлом году Москва распространила проект соглашения с Вашингтоном и договора с НАТО по гарантиям безопасности. Россия призывала западных партнеров предоставить юридические гарантии отказа от будущего расширения Альянса на восток.

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