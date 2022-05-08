Замглавы Совбеза России Медведев констатировал возвращение призрака коммунизма в Европу

Соответствующую запись политик опубликовал в Telegram. По его словам, обеспеченных газом европейцев хотят заставить делиться с бедными, но гордыми, не желающими платить рублями за российское топливо. Призрак коммунизма вернулся в Европу, констатировал замглавы Совбеза.