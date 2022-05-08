    В тренде

    Замглавы Совбеза России Медведев констатировал возвращение призрака коммунизма в Европу

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Замглавы Совбеза России Медведев констатировал возвращение призрака коммунизма в Европу

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Kremlin Pool/Global Look Press

    Призрак коммунизма проник на территорию Европы. С таким заявлением выступил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Соответствующую запись политик опубликовал в Telegram. По его словам, обеспеченных газом европейцев хотят заставить делиться с бедными, но гордыми, не желающими платить рублями за российское топливо. Призрак коммунизма вернулся в Европу, констатировал замглавы Совбеза.

    «Ну что ж, молодцы, достойные наследники двух Карлов – Маркса и Каутского. Одновременно введут нормирование энергопотребления, а там и до продуктовых карточек недалеко», – написал Медведев.

    Ранее стало известно, что Европейская комиссия намерена утвердить план на случай прекращения поставок газа из России. Страны, которые обладают альтернативным источником топлива, будут обязаны делиться с партнерами.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »