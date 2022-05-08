Замглавы Совбеза России Медведев констатировал возвращение призрака коммунизма в Европу

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Призрак коммунизма проник на территорию Европы. С таким заявлением выступил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Соответствующую запись политик опубликовал в Telegram. По его словам, обеспеченных газом европейцев хотят заставить делиться с бедными, но гордыми, не желающими платить рублями за российское топливо. Призрак коммунизма вернулся в Европу, констатировал замглавы Совбеза.
«Ну что ж, молодцы, достойные наследники двух Карлов – Маркса и Каутского. Одновременно введут нормирование энергопотребления, а там и до продуктовых карточек недалеко», – написал Медведев.
Ранее стало известно, что Европейская комиссия намерена утвердить план на случай прекращения поставок газа из России. Страны, которые обладают альтернативным источником топлива, будут обязаны делиться с партнерами.