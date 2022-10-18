Замглавы Офиса Зеленского предупредил об отключениях света, воды и тепла по всей стране

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил украинцев об отключениях света, воды и тепла. В эфире телемарафона он заявил, что в ситуации, в которой оказалась Украина, необходимо быть готовыми к отключениям коммунальных услуг.
«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», — сообщил Тимошенко.
Ранее советник Офиса Зеленского Алексей Арестович заявил о подготовке к новой волне мобилизации в стране.