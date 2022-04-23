Замглавы МО РФ Иванов наградил военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации на Украине

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов от имени главы Минобороны

поблагодарил военнослужащих за проявленный героизм и самоотверженность,

проявленные при выполнении воинского долга. Чиновник пожелал скорейшего

выздоровления бойцам ВС РФ и вручил им государственные награды.