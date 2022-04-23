Замглавы МО РФ Иванов наградил военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации на Украине

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Российским военным, отличившимся во время проведения
спецоперации на территории Украины, были вручены государственные награды.
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов от имени главы Минобороны
поблагодарил военнослужащих за проявленный героизм и самоотверженность,
проявленные при выполнении воинского долга. Чиновник пожелал скорейшего
выздоровления бойцам ВС РФ и вручил им государственные награды.
Получивший «Медаль Суворова» сержант Сергей Полянский обратился
к Иванову с просьбой помочь с поступлением в высшее военное учебное заведение
Минобороны России. Несмотря на полученные тяжелые ранения военнослужащий твердо
решил учиться, чтобы продолжить военную службу.
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