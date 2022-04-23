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    Замглавы МО РФ Иванов наградил военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Замглавы МО РФ Иванов наградил военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации на Украине

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    Федеральное агентство новостей

    Российским военным, отличившимся во время проведения
    спецоперации на территории Украины, были вручены государственные награды.

    Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов от имени главы Минобороны
    поблагодарил военнослужащих за проявленный героизм и самоотверженность,
    проявленные при выполнении воинского долга. Чиновник пожелал скорейшего
    выздоровления бойцам ВС РФ и вручил им государственные награды.

    Получивший «Медаль Суворова» сержант Сергей Полянский обратился
    к Иванову с просьбой помочь с поступлением в высшее военное учебное заведение
    Минобороны России. Несмотря на полученные тяжелые ранения военнослужащий твердо
    решил учиться, чтобы продолжить военную службу.

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