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Замглавы МО РФ Фомин обсудил гуманитарную ситуацию на Украине с замгенсека ООН Гриффитсом

Замглавы МО РФ Фомин обсудил гуманитарную ситуацию на Украине с замгенсека ООН Гриффитсом
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель министра обороны России Александр Фомин и замгенсека ООН Мартин Гриффитс провели переговоры по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, встреча прошла 2 июня в Москве. Среди прочего, стороны обсудили вопрос вывоза зерна. Фомин отметил, что РФ не занимается блокировкой украинских портов в Черном море.

«В Москве 2 июня состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которой обсуждена ситуация на Украине», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что накачивание Украины оружием не меняет целей спецоперации России, передает RT.

минобороны рф ООН Россия Украина
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