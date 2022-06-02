Замглавы МО РФ Фомин обсудил гуманитарную ситуацию на Украине с замгенсека ООН Гриффитсом

«В Москве 2 июня состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которой обсуждена ситуация на Украине», — сказано в сообщении.

Как рассказали в военном ведомстве, встреча прошла 2 июня в Москве. Среди прочего, стороны обсудили вопрос вывоза зерна. Фомин отметил, что РФ не занимается блокировкой украинских портов в Черном море.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин и замгенсека ООН Мартин Гриффитс провели переговоры по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.