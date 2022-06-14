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Замглавы минобороны Украины Маляр сообщила о мобилизации сотен тысяч граждан страны

Замглавы минобороны Украины Маляр сообщила о мобилизации сотен тысяч граждан страны
globallookpress.com Vincenzo Circosta Keystone Press Agency

Несколько сотен тысяч граждан Украины было мобилизовано с начала специальной операции ВС РФ, заявила заместитель министра обороны республики Анна Маляр.

Об этом замглавы минобороны рассказала в эфире одного из украинских телеканалов. При этом более конкретное число она называть не стала.

«Идет речь о большом количестве, о сотнях тысяч (мобилизованных — Прим. ред.)», — сказала Маляр.

С началом спецоперации ВС РФ 24 февраля на Украине было ведено военное положение и всеобщая мобилизация, которые продлевались каждый месяц. В последний раз, 22 мая, Верховная рада продлила положение сразу на 90 суток, то есть до 23 августа.

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ряд мобилизационных мероприятий Генштаба ВСУ в отношении женщин, передает «Царьград».

минобороны украины мобилизация Украина
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