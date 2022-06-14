Замглавы минобороны Украины Маляр сообщила о мобилизации сотен тысяч граждан страны

С началом спецоперации ВС РФ 24 февраля на Украине было ведено военное положение и всеобщая мобилизация, которые продлевались каждый месяц. В последний раз, 22 мая, Верховная рада продлила положение сразу на 90 суток, то есть до 23 августа.