Замглавы минобороны Украины Маляр сообщила о мобилизации сотен тысяч граждан страны

Несколько сотен тысяч граждан Украины было мобилизовано с начала специальной операции ВС РФ, заявила заместитель министра обороны республики Анна Маляр.
Об этом замглавы минобороны рассказала в эфире одного из украинских телеканалов. При этом более конкретное число она называть не стала.
«Идет речь о большом количестве, о сотнях тысяч (мобилизованных — Прим. ред.)», — сказала Маляр.
С началом спецоперации ВС РФ 24 февраля на Украине было ведено военное положение и всеобщая мобилизация, которые продлевались каждый месяц. В последний раз, 22 мая, Верховная рада продлила положение сразу на 90 суток, то есть до 23 августа.
Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ряд мобилизационных мероприятий Генштаба ВСУ в отношении женщин, передает «Царьград».