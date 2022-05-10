Замглавы МИД России: не Москва начала дипломатическую войну

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Российская Федерация не начинала дипломатическую войну. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.
Политик подчеркнул, что Москва не намерена закрывать европейские посольства в своей стране. Даже несмотря на возможные недружественные шаги Европы. Об этом пишут РИА Новости.
«Не мы начинали дипломатическую войну, кампанию высылок», — отметил Грушко.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва начала спецоперацию, поскольку не смогла оставить жителей Донбасса на растерзание киевским нацистам. Его слова передает телеканал «360».
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