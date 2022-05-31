Замглавы МИД России Иванов предупредил граждан о возможной визовой дискриминации со стороны ЕС

Российские граждане могут столкнуться с визовой дискриминацией со стороны Европейского союза. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел страны Евгений Иванов.
Дипломат подчеркнул: соотечественники должны быть готовы к любому варианту развития событий.
«Что касается россиян, то их озабоченности и законные права в принципе не принимаются руководством ЕС в расчет – наблюдали это на примере многолетней и политизированной “визовой дискриминации” крымчан. Никаких иллюзий на этот счет мы не испытываем», — сказал замглавы МИД в комментарии РИА Новости.
Ранее корреспондент Junge Welt Ульрих Хайден заявил о высоком уровне русофобии в Германии. По информации RT, на берлинском вокзале он увидел портрет президента Украины Владимира Зеленского с провокационными антироссийскими лозунгами.