Замглавы МИД России Иванов предупредил граждан о возможной визовой дискриминации со стороны ЕС

«Что касается россиян, то их озабоченности и законные права в принципе не принимаются руководством ЕС в расчет – наблюдали это на примере многолетней и политизированной “визовой дискриминации” крымчан. Никаких иллюзий на этот счет мы не испытываем», — сказал замглавы МИД в комментарии РИА Новости.