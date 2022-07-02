Замглавы МИД России Грушко допустил превращение Прибалтики в зону столкновения с НАТО

Прибалтийские страны могут стать ареной столкновения России с Североатлантическим альянсом, уверен замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Дипломат не исключил, что НАТО может разместить свои войска на российско-финской границе. Он выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Расширение НАТО, вступление туда Финляндии и Швеции, с моей точки зрения, это один из печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности», — пояснил Грушко.
Он не исключил, что конфронтация с НАТО превратит Прибалтику в арену военного соперничества. Прежде этот регион был спокоен, добавил замглавы МИД.