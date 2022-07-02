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Замглавы МИД России Грушко допустил превращение Прибалтики в зону столкновения с НАТО

Замглавы МИД России Грушко допустил превращение Прибалтики в зону столкновения с НАТО
MFA Russia/via Globallookpress.com

Прибалтийские страны могут стать ареной столкновения России с Североатлантическим альянсом, уверен замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат не исключил, что НАТО может разместить свои войска на российско-финской границе. Он выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Расширение НАТО, вступление туда Финляндии и Швеции, с моей точки зрения, это один из печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности», — пояснил Грушко.

Он не исключил, что конфронтация с НАТО превратит Прибалтику в арену военного соперничества. Прежде этот регион был спокоен, добавил замглавы МИД.

грушко НАТО Прибалтика
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