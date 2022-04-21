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    Замглавы МИД РФ Иванов усомнился в нейтралитете Швейцарии после присоединения к санкциям

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Замглавы МИД РФ Иванов усомнился в нейтралитете Швейцарии после присоединения к санкциям

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    pixabay.com

    Нейтралитет Швейцарии теперь остается только на словах после
    ее присоединения к антироссийским санкциям. Соответствующее заявление сделал
    замглавы МИД РФ Евгений Иванов во время выступления на пленарном заседании в
    Госдуме.

    Он подчеркнул, что Берн впервые позволил себе отказаться от
    своей нейтральной позиции, поддержав линию Евросоюз по санкциям против Москвы.

    «Мы видим, что и Швейцария присоединилась к этим ограничениям
    в визовой области, поэтому, да, нейтралитет Швейцарии только на словах
    остается», — отметил Иванов.

    Ранее телеканал RT сообщил, что Правительство Швейцарии 13 апреля приняло
    решение о присоединении к пятому пакету санкций, введенных против РФ. Кроме
    того, под финансовые рестрикции и ограничения на поездки подпали 200 граждан
    России.

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