Новости0

Замглавы МИД Польши Вавжик анонсировал концепцию по прекращению выдачи виз россиянам

Замглавы МИД Польши Вавжик анонсировал концепцию по прекращению выдачи виз россиянам
pxhere.com

МИД Польши занимается разработкой концепции по прекращению выдачи виз гражданам РФ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Перт Вавжик.

Он подчеркнул, что Варшава поддерживает вопрос приостановки договора об упрощении визового режима для россиян. Вавжик также отметил, что польская сторона ведет переговоры с Евросоюзом по данному вопросу.

«В ближайшие недели мы можем ожидать решения по этому вопросу», — добавил он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с требованием запретить въезд в ЕС для россиян. По ее словам, поездки в Европу — это привилегия.

Евросоюз запрет на въезд мид польши шенгенская виза
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.