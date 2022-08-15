Замглавы МИД Польши Вавжик анонсировал концепцию по прекращению выдачи виз россиянам

МИД Польши занимается разработкой концепции по прекращению выдачи виз гражданам РФ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Перт Вавжик.
Он подчеркнул, что Варшава поддерживает вопрос приостановки договора об упрощении визового режима для россиян. Вавжик также отметил, что польская сторона ведет переговоры с Евросоюзом по данному вопросу.
«В ближайшие недели мы можем ожидать решения по этому вопросу», — добавил он.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с требованием запретить въезд в ЕС для россиян. По ее словам, поездки в Европу — это привилегия.