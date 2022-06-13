Замглавы МИД Польши подверг критике оставшегося в РФ защитника «Спартака» Рыбуса

Заместитель Министерства иностранных дел Польши Марчин Пшидач выразил недовольство переходом футболиста Мацея Рыбуса в московский «Спартак».
Марчин Пшидач считает, что польский футболист Мацей Рыбус продолжил карьеру в России из-за высоких зарплат в РПЛ. Об этом дипломат написал в социальных сетях, раскритиковав новичка «Спартака».
«Нет ничего более позорного, чем прикрываться семьей ради больших денег. Надеюсь, его больше не вызовут в национальную команду Польши», — отметил Пшидач.
Примечательно, что ранее Рыбус, заключивший контракт до лета 2024 года, выступал за столичный «Локомотив» и грозненский «Терек». На счету защитника 66 матчей в составе сборной Польши, в которых он забил два мяча.