Замглавы МИД Панкин назвал обвинения Запада бредовой идеей-фикс

Высказывания западных стран о «вторжении» России в соседние страны являются бредовой идеей-фикс. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД Александр Панкин.

При этом Запад готов выдумать любой повод, чтобы ввести против РФ очередные санкции, отметил он. Стоит отметить, что Москва не раз отвергала такие обвинения.

«По большому счету, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций, они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчеркивали, бредовую идею-фикс о "нападении России на соседние страны"», – сказал он.

Ранее телеканал «360» сообщил о заявлении канцлера Германии о готовности Берлина ввести новые антироссийские санкции в том случае, если Россия совершит «нападение» на Украину.

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