Замглавы МИД Иванов допустил блокировку счетов посольств ряда стран в РФ

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Россия не исключает блокировку счетов посольств государств,
которые предпринимают аналогичные меры в отношении РФ. Об этом заявил
заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.
По словам дипломата, в связи с блокировкой счетов
российских посольств за рубежом возникают сложности и проблемы.
«Если не будет у наших посольств
возможности открывать счета и оплачивать свои, в том числе коммунальные, расходы, то соответствующие меры и здесь будут», — пояснил он
представителям СМИ.
Иванов назвал ситуацию сложной, к ее решению
подключены Центробанк и министерство финансов. По его словам, в таком случае должен
работать принцип взаимности.
Ранее Иванов раскритиковал Швейцарию за
присоединение к антироссийским санкциям. Он назвал страну нейтральной лишь на
словах, а не на деле, передает RT.