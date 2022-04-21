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    Замглавы МИД Иванов допустил блокировку счетов посольств ряда стран в РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Замглавы МИД Иванов допустил блокировку счетов посольств ряда стран в РФ

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    Агентство «Москва»

    Россия не исключает блокировку счетов посольств государств,
    которые предпринимают аналогичные меры в отношении РФ. Об этом заявил
    заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

    По словам дипломата, в связи с блокировкой счетов
    российских посольств за рубежом возникают сложности и проблемы.

    «Если не будет у наших посольств
    возможности открывать счета и оплачивать свои, в том числе коммунальные, расходы, то соответствующие меры и здесь будут», — пояснил он
    представителям СМИ.

    Иванов назвал ситуацию сложной, к ее решению
    подключены Центробанк и министерство финансов. По его словам, в таком случае должен
    работать принцип взаимности.

    Ранее Иванов раскритиковал Швейцарию за
    присоединение к антироссийским санкциям. Он назвал страну нейтральной лишь на
    словах, а не на деле, передает RT.

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