Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов пообещал отстранить всех саботирующих работу чиновников

Назначенные при украинской власти чиновники, которые устанавливают препятствия для работы, будут отстранены. С таким заявлением выступил замглавы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Аналогичная участь постигнет тех, кто не дает четкой позиции по дальнейшему развитию региона, отметил Стремоусов. Он пообещал отстранить таких чиновников.
«Все те, кто саботирует работу на местах, все те, кто не дает в селах конкретной, четкой позиции относительно нашего будущего развития в составе Российской Федерации, будут в ближайшее время отстранены. Многие будут просто наказаны», — пояснил Стремоусов.
Напомним, что Херсонскую область удалось освободить в результате спецоперации по демилитаризации и денацификации. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса.