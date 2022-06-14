Замглавы Херсонской ВГА назвал регион «безвозвратно российским»

Херсонская область навсегда стала частью России, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.
По мнению политика, местному населению следует постепенно перестраивать бытовую жизнь под новые реалии.
«Мы уже безвозвратно Российская Федерация. Об этом нужно помнить, перестраиваться, получать паспорта граждан Российской Федерации и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо», — отметил Стремоусов, обратившись к жителям области.
Херсонская область перешла под полный контроль российских военных в ходе спецоперации. После этого там сформировали военно-гражданскую администрацию, наладили вещание российских радиостанций и телеканалов, восстановили торговые связи с Крымом.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.