Замглавы Администрации президента РФ Кириенко открыл суперфинал конкурса «Лидеры России»

Суперфинал четвертого сезона конкурса «Лидеры России» стартовал в Гостином дворе в Москве. Открыл его заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Состязание управленцев является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В суперфинал удалось пройти 300 участникам конкурса из семи стран: РФ, Белоруссия, Казахстан, Польша, Эстония, Франция и ОАЭ.
Кириенко подчеркнул, что данный проект является уникальным шансом перенять опыт лучших управленцев страны, получить грант в 1 миллион рублей и возможность стать членом программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
«Конкурс “Лидеры России” — проект президента, который таким образом последовательно выстраивает систему отбора наиболее талантливых управленцев для самых разных отраслей. Квалифицированное управление и лидерство — сегодня это одни их ключевых условий для выполнения задач прорывного развития России», – добавил Кириенко.
Ранее Сергей Кириенко с рабочим визитом посетил Самару. Он поздравил участников XXX фестиваля «Российская студенческая весна».