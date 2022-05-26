Замглавы Администрации президента РФ Кириенко открыл суперфинал конкурса «Лидеры России»

«Конкурс “Лидеры России” — проект президента, который таким образом последовательно выстраивает систему отбора наиболее талантливых управленцев для самых разных отраслей. Квалифицированное управление и лидерство — сегодня это одни их ключевых условий для выполнения задач прорывного развития России», – добавил Кириенко.