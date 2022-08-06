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Замглавы администрации Новой Каховки Гур скончался после покушения

Замглавы администрации Новой Каховки Гур скончался после покушения
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель главы администрации города Новая Каховка Виталий Гур скончался после покушения при транспортировке в Крым. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Как уточнил обозреватель, «украинские каналы открыто празднуют очередной успешный теракт».

Напомним, сегодня, 6 августа, стало известно, что на замглавы администрации Новой Каховки было совершено нападение. По многочисленным сообщениям СМИ, чиновник был расстрелян из пистолета Макарова. Позже на месте происшествия были обнаружены стреляные гильзы от данного вида оружия.

Сразу после происшествия журналисты сообщали о тяжелом состоянии Гура. Планировалось отправить его в Крым для дальнейшего лечения.

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