Замглавы администрации Новой Каховки Гур скончался после покушения

Напомним, сегодня, 6 августа, стало известно, что на замглавы администрации Новой Каховки было совершено нападение. По многочисленным сообщениям СМИ, чиновник был расстрелян из пистолета Макарова. Позже на месте происшествия были обнаружены стреляные гильзы от данного вида оружия.