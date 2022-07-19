Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов посоветовал Киеву забыть про регион

Киев должен отказаться от идеи получить контроль над Херсонской областью. Такое заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Представитель местного распорядительного органа сообщил, что область продолжает осуществлять подготовку к проведению референдума по вопросу присоединения к России.
«Киеву стоит забыть Херсонскую область и никогда не вспоминать, особенно в каких-то фантазиях, что будут освобождать, о ночи бандеровцев в Херсоне и прочее, все это невозможно», — цитирует Стремоусова РИА Новости.
Херсонская область перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Цель кампании — защита населения республик Донбасса. По информации RT, за прошедшие сутки в Россию были эвакуированы более 24 тысяч человек.