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Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов посоветовал Киеву забыть про регион

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов посоветовал Киеву забыть про регион
wikimedia.org/Russianname/CC BY-SA 3.0

Киев должен отказаться от идеи получить контроль над Херсонской областью. Такое заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Представитель местного распорядительного органа сообщил, что область продолжает осуществлять подготовку к проведению референдума по вопросу присоединения к России.

«Киеву стоит забыть Херсонскую область и никогда не вспоминать, особенно в каких-то фантазиях, что будут освобождать, о ночи бандеровцев в Херсоне и прочее, все это невозможно», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Херсонская область перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Цель кампании — защита населения республик Донбасса. По информации RT, за прошедшие сутки в Россию были эвакуированы более 24 тысяч человек.

демилитаризация Денацификация ДНР Донбасс Киев ЛНР херсонская область
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