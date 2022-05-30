Замгенсека НАТО: у Альянса есть право размещать свои силы на востоке Европы

Североатлантический альянс может отказаться от обязательств не размещать свои силы в Центральной и Восточной Европе. Об этом сообщил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.
Представитель Альянса в интервью агентству AFP заявил, что Россия взяла на себя обязательство не нападать на соседей и регулярно проводить консультации с НАТО. По его словам, сейчас Москва якобы ничего из этого не делает.
Таким образом российская сторона признала недействительным Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, указал Джоанэ. В связи с этим НАТО никак не ограничено в создании прочной позиции на восточном фланге.
Ранее эту позицию озвучивал председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр. По его словам, соглашение от 1997 года больше не будет сдерживать Альянс от расширения военного присутствия.