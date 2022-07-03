Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ: военной угрозы для Молдавии не существует

На минувшем саммите НАТО в Мадриде прозвучали заявления о более мощных мерах поддержки партнеров в лице Молдавии, Грузии и Боснии и Герцеговины.
В частности, заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО продолжит играть определенную стабилизирующую роль в регионе, а Молдавия должна извлечь из этого выгоду.
«Сейчас военной угрозы для Молдавии не существует», – добавил он.
Напомним, на саммите в Мадриде приняли стратегическую концепцию НАТО, в которой Россию назвали «самой значительной и прямой угрозой» безопасности. В Москве при этом неоднократно подчеркивали, что в ходе переговоров Альянс не проявил никакого желания учитывать законный интересы РФ в области безопасности.