Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ: военной угрозы для Молдавии не существует

Напомним, на саммите в Мадриде приняли стратегическую концепцию НАТО, в которой Россию назвали «самой значительной и прямой угрозой» безопасности. В Москве при этом неоднократно подчеркивали, что в ходе переговоров Альянс не проявил никакого желания учитывать законный интересы РФ в области безопасности.