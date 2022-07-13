Заменить Booking и Airbnb в России намерена МТС. Для этого она купила группу компаний «Броневик»

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) купила группу «Броневик», в которую в том числе входит компания по онлайн-бронированию жилья и разработчик ПО для туристического бизнеса. Таким образом МТС хочет занять в России нишу, освободившуюся после ухода из страны сервисов Booking и Airbnb.





В итоге МТС собирается начать предоставлять широкий набор услуг, включая бронирование отелей, жилья и билетов, в том числе туристические и экскурсионные услуги, услуги по аренде и лизингу транспорта, проката товаров для отдыха. Также компания займется организацией спортивного досуга. Как говорит сама МТС, она намерена создать целую экосистему для путешественников.

Новые услуги будут развиваться в рамках недавно зарегистрированной дочерней компании МТС Travel.

Сумма сделки неизвестна. Источник говорит, что выручка «Броневик онлайн» в прошлом году составила 156,6 млн рублей при чистой выручке в 24,7 млн. В свою очередь, «Компания броневик», занимающаяся разработкой ПО, показала выручку в 460 млн рублей и чистую прибыль в 177,6 млн рублей.