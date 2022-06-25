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Залужный сообщил о передаче американских РСЗО частям ВСУ в Донбассе

Залужный сообщил о передаче американских РСЗО частям ВСУ в Донбассе
U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские войска начали применять против ВС РФ на восточном направлении американские реактивные системы залпового огня HIMARS. О введении их в эксплуатацию сообщил главком ВСУ Валерий Залужный. Пусковые комплексы «уже работают в интересах обороны Украины», сказал он.

Реактивные системы залпового огня, прибывшие недавно из США, уже ведут боевые действия в Донбассе и на освобожденных солдатами ВС РФ территориях Украины. Об этом в Залужный заявил в субботу, 25 июня, опубликовав видео с первым применением американских систем. 

«Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели — военные объекты врага на нашей, украинской территории», — похвастался Залужный.

В пятницу, 24 июня, о прибытии партии американских РСЗО сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников. Политик также выразил благодарность за помощь Пентагону. 

ВСУ залужный рсзо
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