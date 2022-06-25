Залужный сообщил о передаче американских РСЗО частям ВСУ в Донбассе

Реактивные системы залпового огня, прибывшие недавно из США, уже ведут боевые действия в Донбассе и на освобожденных солдатами ВС РФ территориях Украины. Об этом в Залужный заявил в субботу, 25 июня, опубликовав видео с первым применением американских систем.