Залужный объяснил, почему бойцы ВСУ бросили позиции в районе Авдеевки

Украинский главком Валерий Залужный объяснил, почему украинские солдаты сбежали. По его словам ситуация с «выводом войск» из указанного района была спровоцирована отсутствием артиллерийской поддержки. Отмечается, что ее должны были оказывать подразделения ВСУ, которые были переброшены на юг.