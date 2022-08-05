Залужный объяснил, почему бойцы ВСУ бросили позиции в районе Авдеевки

Генштаб ВСУ подтвердил информацию о том, что украинские войска бросили свои позиции в районе населенных пунктов Пески и Авдеевка в ДНР.
Украинский главком Валерий Залужный объяснил, почему украинские солдаты сбежали. По его словам ситуация с «выводом войск» из указанного района была спровоцирована отсутствием артиллерийской поддержки. Отмечается, что ее должны были оказывать подразделения ВСУ, которые были переброшены на юг.
Подчеркивается, что командование ВСУ также выступает против контрнаступления на Херсон. Отмечается, что подобная операция может привести к большим потерям.