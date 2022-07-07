«Залповый ливень» в Москве повалил деревья и затопил улицы

Столица России оказалась во власти «залпового» ливня, который топил целые улицы и валил деревья. Непогода также вызвала задержку в движении поездов московского метрополитена.
За час в Москве выпало более месячной нормы осадков. Десятки деревьев падали под властью шквалистого ветра с порывами до 23 метров в секунду, пострадали машины и конструкции, передает «Царьград».
«Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях», — сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
Власти Москвы призывали горожан не выходить на улицу из-за непогоды и повременить с поездками. В данный момент коммунальные службы ликвидируют последствия разгула стихии.