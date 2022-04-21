Заложники политических интриг: в Кремле прокомментировали отстранение российских теннисистов

Ранее издание Sportico сообщило, что в 2022 году российских

теннисистов отстранят от одного из четырех самых престижных турниров

профессиональной серии — Уимблдона. Если это произойдет, Всеанглийский клуб

лаун-тенниса и крокета станет первой теннисной организацией, которая откажет

российским спортсменам в допуске к соревнованиям.