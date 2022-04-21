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    Заложники политических интриг: в Кремле прокомментировали отстранение российских теннисистов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Заложники политических интриг: в Кремле прокомментировали отстранение российских теннисистов

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    globallookpress/Kremlin Pool

    Российские спортсмены и теннисисты в частности стали
    заложниками политических интриг, заявил пресс-секретарь президента России
    Дмитрий Песков, комментируя возможное отстранение россиян от участия в одном из старейших
    турниров по большому теннису Уимблдон, передает РИА Новости.

    «В Кремле считают недопустимым отстранение спортсменов РФ от
    Уимблдона: их вновь делают заложниками политических интриг», — сказал Песков.

    Ранее издание Sportico сообщило, что в 2022 году российских
    теннисистов отстранят от одного из четырех самых престижных турниров
    профессиональной серии — Уимблдона. Если это произойдет, Всеанглийский клуб
    лаун-тенниса и крокета станет первой теннисной организацией, которая откажет
    российским спортсменам в допуске к соревнованиям.

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