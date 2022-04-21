Заложники политических интриг: в Кремле прокомментировали отстранение российских теннисистов

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Российские спортсмены и теннисисты в частности стали
заложниками политических интриг, заявил пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков, комментируя возможное отстранение россиян от участия в одном из старейших
турниров по большому теннису Уимблдон, передает РИА Новости.
«В Кремле считают недопустимым отстранение спортсменов РФ от
Уимблдона: их вновь делают заложниками политических интриг», — сказал Песков.
Ранее издание Sportico сообщило, что в 2022 году российских
теннисистов отстранят от одного из четырех самых престижных турниров
профессиональной серии — Уимблдона. Если это произойдет, Всеанглийский клуб
лаун-тенниса и крокета станет первой теннисной организацией, которая откажет
российским спортсменам в допуске к соревнованиям.
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