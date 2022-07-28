«Заложник мифов»: сенатор Ковитиди ответила Зеленскому на слова о Киевской Руси

Президент Украины Владимир Зеленский стал заложником мифов советской историографии, хотя на протяжении нескольких лет он осуществляет курс декоммунизации. Такое заявление в комментарии «Народным Новостям» сделала сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.
Ранее Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности заявил, что только Украина может претендовать на наследие Киевской Руси.
«Суверенное, независимое государство. Оно берет начало как минимум полторы тысячи лет назад со времен официально признанной ООН и ЮНЕСКО даты, когда Кий, Щек, Хорив и Лебедь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси», – заявил президент Украины.
Ольга Ковитиди отметила, что такими заявлениями Зеленский показывает свою безграмотность, а сам он заложник мифов.
«Идиома «Киевская Русь», ставшая официальным и научным термином, появилась только лишь в XX веке. Общепринятое название территорий, занятых восточными славянами, это Древнерусское государство. Зеленский – заложник мифов советской историографии, хотя он осуществляет курс декоммунизации. Таким образом, Зеленский проявляет безграмотность. Древнерусское государство простиралось от Ладоги, нынешних Ярославских земель до Львова и южного Днепра», – отметила Ковитиди.
Отметим, что заявление Зеленского о единственном законном наследнике Киевской Руси прокомментировали и в МИД РФ.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства обратилась к Зеленскому с просьбой не обижаться, что часть Украины будут называть Русью.