«Заложник мифов»: сенатор Ковитиди ответила Зеленскому на слова о Киевской Руси

«Идиома «Киевская Русь», ставшая официальным и научным термином, появилась только лишь в XX веке. Общепринятое название территорий, занятых восточными славянами, это Древнерусское государство. Зеленский – заложник мифов советской историографии, хотя он осуществляет курс декоммунизации. Таким образом, Зеленский проявляет безграмотность. Древнерусское государство простиралось от Ладоги, нынешних Ярославских земель до Львова и южного Днепра», – отметила Ковитиди.