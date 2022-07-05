«Залечь на дно в Ереване»: уехавшая из России Варнава анонсировала новое шоу в Армении

Актриса Екатерина Варнава, резко высказавшаяся о специальной военной операции по защите Донбасса, решила покинуть Россию. Юмористка отправится с коллегами из известного тв-шоу Comedy Woman на гастроли в Армению, передает Общественная служба новостей.
Недавно Варнава сделала анонс выступления в Ереване, которое, согласно планам, должно состояться 17 июля.
При этом, название новой концертной программы Comedy Woman , участниками которого станут сама Варнава, Александр Гудков, Евгений Бороденко и Наталия Еприкян, носит достаточно необычное название — «Залечь на дно в Ереване».