Закуски из свеклы с сельдью: что приготовить вместо шубы

Свекла с селедкой — классическое сочетание, которое полюбилось многим благодаря самому популярному новогоднему салату. В шубе эти ингредиенты объединились настолько удачно, что представить праздничный стол без такой закуски стало невозможным. Если же хочется разнообразить меню, не отказываясь от столь выигрышного комбо, следует попробовать приготовить и другие закуски из свеклы с сельдью.
Редакция «Со Вкусом» подобрала три рецепта оригинальных блюд, которые разлетаются в мгновение ока. Их аппетитный внешний вид, новый, но в то же время привычный вкус смогут покорить любого!
Закуски из свеклы с сельдью: 3 свежих идеи
Яркий тартар
Необходимые ингредиенты:
- 180 г слабосоленой сельди
- 150 г свеклы
- 80 г яблока
- 5 мл лимонного сока
- 50 г репчатого лука
- черный молотый перец по вкусу
- соль по вкусу
- 10 г зеленого лука
- 2 ст. л. майонеза
- черный хлеб для подачи
Как приготовить:
- Отвариваем свеклу до мягкости. Даем ей время остыть.
- Филе селедки нарезаем небольшим кубиком.
- Очищаем свеклу. Нарезаем ее небольшим кубиком.
- Хорошенько моем яблоко. Очищаем его, нарезаем таким же способом, как и остальные ингредиенты.
- Сбрызгиваем фрукт лимонным соком. Добавляем к нему сельдь и свеклу.
- Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Всыпаем к другим компонентам.
- Заправляем майонезом. Добавляем соль и черный молотый перец. Хорошенько перемешиваем.
- Выкладываем готовый тартар на ломтики черного хлеба. Украшаем колечками зеленого лука и подаем к столу.
Закусочные шарики
Необходимые ингредиенты:
- 1 филе слабосоленой селедки
- 1 картофелина
- 5 мл майонеза
- 100 г свеклы
- зелень по вкусу
- растительное масло по вкусу
Как приготовить:
- Нарезаем филе сельди мелким кубиком.
- Отвариваем картофель в мундире. Оставляем до полного остывания. Очищаем картошку от кожуры и нарезаем ее мелко.
- Отвариваем свеклу до мягкости. Остывший овощ очищаем и натираем его на крупной терке. Отжимаем свеклу, чтобы избавиться от лишней жидкости.
- Смешиваем овощи и сельдь. Перебиваем их блендером до однородной консистенции. Добавляем майонез и хорошенько всё перемешиваем.
- Смазываем руки растительным маслом и приступаем к формовке свекольных шариков.
- Украшаем их зеленью. Необычная закуска готова!
Маринованная свекла по-скандинавски
Необходимые ингредиенты:
- 200 г филе слабосоленой сельди
- 400 г свеклы
- 50 г репчатого лука
- 2 ст. л. уксуса 6 %
- 5 ст. л. растительного масла
- 1 щеп. соли
- петрушка по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Как приготовить:
- Вливаем в глубокую емкость уксус и растительное масло. Добавляем соль и черный молотый перец.
- Тщательно взбиваем венчиком, пока смесь не станет белой.
- Отвариваем свеклу до готовности. Очищаем ее и нарезаем крупными брусочками. Всыпаем овощ в маринад и перемешиваем.
- Очищаем репчатый лук. Нарезаем его полукольцами. Добавляем лук к сельди и хорошенько всё перемешиваем.
- Нарезаем филе селедки небольшими кусочками. Перекладываем рыбу в емкость к маринованным овощам. Тщательно перемешиваем.
- Оставляем мариноваться на 20 минут. Выкладываем закуску на тарелку и украшаем ее зеленью. Приятного аппетита!
Эти нарядные закуски будут прекрасно смотреться на праздничном столе. Забудьте о шубе и удивите своих близких яркими и необычными новинками. Расскажите в комментариях, нравится ли вам сочетание свеклы с сельдью.
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