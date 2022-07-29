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Закуски из свеклы с сельдью: что приготовить вместо шубы

Закуски из свеклы с сельдью: что приготовить вместо шубы

Свекла с селедкой — классическое сочетание, которое полюбилось многим благодаря самому популярному новогоднему салату. В шубе эти ингредиенты объединились настолько удачно, что представить праздничный стол без такой закуски стало невозможным. Если же хочется разнообразить меню, не отказываясь от столь выигрышного комбо, следует попробовать приготовить и другие закуски из свеклы с сельдью.

Редакция «Со Вкусом» подобрала три рецепта оригинальных блюд, которые разлетаются в мгновение ока. Их аппетитный внешний вид, новый, но в то же время привычный вкус смогут покорить любого!

Закуски из свеклы с сельдью: 3 свежих идеи

Яркий тартар

Необходимые ингредиенты:

  • 180 г слабосоленой сельди
  • 150 г свеклы
  • 80 г яблока
  • 5 мл лимонного сока
  • 50 г репчатого лука
  • черный молотый перец по вкусу
  • соль по вкусу
  • 10 г зеленого лука
  • 2 ст. л. майонеза
  • черный хлеб для подачи

Как приготовить:

  1. Отвариваем свеклу до мягкости. Даем ей время остыть.
  2. Филе селедки нарезаем небольшим кубиком.
  3. Очищаем свеклу. Нарезаем ее небольшим кубиком.
  4. Хорошенько моем яблоко. Очищаем его, нарезаем таким же способом, как и остальные ингредиенты.
  5. Сбрызгиваем фрукт лимонным соком. Добавляем к нему сельдь и свеклу.
  6. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Всыпаем к другим компонентам.
  7. Заправляем майонезом. Добавляем соль и черный молотый перец. Хорошенько перемешиваем.
  8. Выкладываем готовый тартар на ломтики черного хлеба. Украшаем колечками зеленого лука и подаем к столу.

Закусочные шарики

закуски из свеклы

Необходимые ингредиенты:

  • 1 филе слабосоленой селедки
  • 1 картофелина
  • 5 мл майонеза
  • 100 г свеклы
  • зелень по вкусу
  • растительное масло по вкусу

Как приготовить:

  1. Нарезаем филе сельди мелким кубиком.
  2. Отвариваем картофель в мундире. Оставляем до полного остывания. Очищаем картошку от кожуры и нарезаем ее мелко.
  3. Отвариваем свеклу до мягкости. Остывший овощ очищаем и натираем его на крупной терке. Отжимаем свеклу, чтобы избавиться от лишней жидкости.
  4. Смешиваем овощи и сельдь. Перебиваем их блендером до однородной консистенции. Добавляем майонез и хорошенько всё перемешиваем.
  5. Смазываем руки растительным маслом и приступаем к формовке свекольных шариков.
  6. Украшаем их зеленью. Необычная закуска готова!

Маринованная свекла по-скандинавски

закуски из свеклы

Необходимые ингредиенты:

  • 200 г филе слабосоленой сельди
  • 400 г свеклы
  • 50 г репчатого лука
  • 2 ст. л. уксуса 6 %
  • 5 ст. л. растительного масла
  • 1 щеп. соли
  • петрушка по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу

Как приготовить:

  1. Вливаем в глубокую емкость уксус и растительное масло. Добавляем соль и черный молотый перец.
  2. Тщательно взбиваем венчиком, пока смесь не станет белой.
  3. Отвариваем свеклу до готовности. Очищаем ее и нарезаем крупными брусочками. Всыпаем овощ в маринад и перемешиваем.
  4. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его полукольцами. Добавляем лук к сельди и хорошенько всё перемешиваем.
  5. Нарезаем филе селедки небольшими кусочками. Перекладываем рыбу в емкость к маринованным овощам. Тщательно перемешиваем.
  6. Оставляем мариноваться на 20 минут. Выкладываем закуску на тарелку и украшаем ее зеленью. Приятного аппетита!

Эти нарядные закуски будут прекрасно смотреться на праздничном столе. Забудьте о шубе и удивите своих близких яркими и необычными новинками. Расскажите в комментариях, нравится ли вам сочетание свеклы с сельдью.

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