Закуски из свеклы с сельдью: что приготовить вместо шубы

Свекла с селедкой — классическое сочетание, которое полюбилось многим благодаря самому популярному новогоднему салату. В шубе эти ингредиенты объединились настолько удачно, что представить праздничный стол без такой закуски стало невозможным. Если же хочется разнообразить меню, не отказываясь от столь выигрышного комбо, следует попробовать приготовить и другие закуски из свеклы с сельдью.

Редакция «Со Вкусом» подобрала три рецепта оригинальных блюд, которые разлетаются в мгновение ока. Их аппетитный внешний вид, новый, но в то же время привычный вкус смогут покорить любого!

Закуски из свеклы с сельдью: 3 свежих идеи

Яркий тартар

Необходимые ингредиенты:

180 г слабосоленой сельди

150 г свеклы

80 г яблока

5 мл лимонного сока

50 г репчатого лука

черный молотый перец по вкусу

соль по вкусу

10 г зеленого лука

2 ст. л. майонеза

черный хлеб для подачи

Как приготовить:

Отвариваем свеклу до мягкости. Даем ей время остыть. Филе селедки нарезаем небольшим кубиком. Очищаем свеклу. Нарезаем ее небольшим кубиком. Хорошенько моем яблоко. Очищаем его, нарезаем таким же способом, как и остальные ингредиенты. Сбрызгиваем фрукт лимонным соком. Добавляем к нему сельдь и свеклу. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Всыпаем к другим компонентам. Заправляем майонезом. Добавляем соль и черный молотый перец. Хорошенько перемешиваем. Выкладываем готовый тартар на ломтики черного хлеба. Украшаем колечками зеленого лука и подаем к столу.

Закусочные шарики

Необходимые ингредиенты:

1 филе слабосоленой селедки

1 картофелина

5 мл майонеза

100 г свеклы

зелень по вкусу

растительное масло по вкусу

Как приготовить:

Нарезаем филе сельди мелким кубиком. Отвариваем картофель в мундире. Оставляем до полного остывания. Очищаем картошку от кожуры и нарезаем ее мелко. Отвариваем свеклу до мягкости. Остывший овощ очищаем и натираем его на крупной терке. Отжимаем свеклу, чтобы избавиться от лишней жидкости. Смешиваем овощи и сельдь. Перебиваем их блендером до однородной консистенции. Добавляем майонез и хорошенько всё перемешиваем. Смазываем руки растительным маслом и приступаем к формовке свекольных шариков. Украшаем их зеленью. Необычная закуска готова!

Маринованная свекла по-скандинавски

Необходимые ингредиенты:

200 г филе слабосоленой сельди

400 г свеклы

50 г репчатого лука

2 ст. л. уксуса 6 %

5 ст. л. растительного масла

1 щеп. соли

петрушка по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Как приготовить:

Вливаем в глубокую емкость уксус и растительное масло. Добавляем соль и черный молотый перец. Тщательно взбиваем венчиком, пока смесь не станет белой. Отвариваем свеклу до готовности. Очищаем ее и нарезаем крупными брусочками. Всыпаем овощ в маринад и перемешиваем. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его полукольцами. Добавляем лук к сельди и хорошенько всё перемешиваем. Нарезаем филе селедки небольшими кусочками. Перекладываем рыбу в емкость к маринованным овощам. Тщательно перемешиваем. Оставляем мариноваться на 20 минут. Выкладываем закуску на тарелку и украшаем ее зеленью. Приятного аппетита!

Эти нарядные закуски будут прекрасно смотреться на праздничном столе. Забудьте о шубе и удивите своих близких яркими и необычными новинками. Расскажите в комментариях, нравится ли вам сочетание свеклы с сельдью.

