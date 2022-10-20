Закупленный Польшей австралийский уголь вместо российского не горит ни в одной из печей

После введения антироссийских санкций, власти Польши начали закупать уголь в других странах мира. В частности ресурсы в страну поставляются из ЮАР, Австралии и Колумбии. Однако, как утверждают специалисты, такой уголь не может считаться полноценной альтернативой российскому из-за низкого качества и несоответствия установленным стандартам.