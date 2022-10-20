Закупленный Польшей австралийский уголь вместо российского не горит ни в одной из печей

Польские фермеры и рабочие пожаловались на крайне низкое качество угля, закупленного властями в Австралии «назло России». По словам садовника Богдана Кролика, проживающего в деревне Хшипск-Вельки, австралийский уголь практически не горит.
Садовник утверждает, что он планировал использовать австралийский уголь, чтобы обогревать свои парники. Поляк выращивает в них тюльпаны на продажу. Однако при попытке разжечь уголь газовой горелкой, у мужчины ничего не вышло.
«Я отдал австралийский уголь работникам для отопления их жилья. Но через два дня пришел работник с криком: “Хозяин, этот уголь не горит ни в одной из печей!”» — приводит слова Кролика издание SM.News.
После введения антироссийских санкций, власти Польши начали закупать уголь в других странах мира. В частности ресурсы в страну поставляются из ЮАР, Австралии и Колумбии. Однако, как утверждают специалисты, такой уголь не может считаться полноценной альтернативой российскому из-за низкого качества и несоответствия установленным стандартам.