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ЗакС Петербурга хочет добиться роста зарплат для инструкторов по физкультуре во дворах

ЗакС Петербурга хочет добиться роста зарплат для инструкторов по физкультуре во дворах
Федеральное агентство новостей

Депутаты петербургского ЗакСа предложили увеличить зарплату инструкторов, занимающихся физкультурой с населением во дворах. Таким образом народные избранники намерены способствовать развитию массовой физической культуры в России.

По словам председателя профильной комиссии по физкультуре и спорту ЗакСа Антона Соловьева, из-за низкой зарплаты выпускники профильных вузов, желающие работать с жителями, отказываются от таких вакансий. Сейчас оплата услуг тренеров рассчитывается по эффективному контракту. И если наставник трудится в сфере высшего спортивного мастерства, он может за результат своих подопечных получать доплату, а инструкторы по работе с населением, работающие во дворах, – нет, пояснил депутат в интервью «Петербургскому дневнику».

«А они должны вести четыре группы, в каждой не менее 15 человек, и для каждой по две тренировки по полтора часа в неделю. В сумме 24 часа работы на улице и 16 методических часов, и все это за ставку ниже прожиточного минимума», – уточнил Соловьев.

Чтобы повысить зарплату инструкторов, необходимо в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» включить такое понятие, как физическая культура по месту жительства. Закрепление данного определения позволит поднять не только зарплату, но и престиж профессии, уверен парламентарий.

В Тюменской области также озабочены вовлечением простых граждан в спорт. В регионе уделяется большое внимание созданию уличной инфраструктуры – спортивных площадок, турниковых комплексов, пишет «ФедералПресс».

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