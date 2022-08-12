ЗакС Петербурга хочет добиться роста зарплат для инструкторов по физкультуре во дворах

Депутаты петербургского ЗакСа предложили увеличить зарплату инструкторов, занимающихся физкультурой с населением во дворах. Таким образом народные избранники намерены способствовать развитию массовой физической культуры в России.
По словам председателя профильной комиссии по физкультуре и спорту ЗакСа Антона Соловьева, из-за низкой зарплаты выпускники профильных вузов, желающие работать с жителями, отказываются от таких вакансий. Сейчас оплата услуг тренеров рассчитывается по эффективному контракту. И если наставник трудится в сфере высшего спортивного мастерства, он может за результат своих подопечных получать доплату, а инструкторы по работе с населением, работающие во дворах, – нет, пояснил депутат в интервью «Петербургскому дневнику».
«А они должны вести четыре группы, в каждой не менее 15 человек, и для каждой по две тренировки по полтора часа в неделю. В сумме 24 часа работы на улице и 16 методических часов, и все это за ставку ниже прожиточного минимума», – уточнил Соловьев.
Чтобы повысить зарплату инструкторов, необходимо в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» включить такое понятие, как физическая культура по месту жительства. Закрепление данного определения позволит поднять не только зарплату, но и престиж профессии, уверен парламентарий.
В Тюменской области также озабочены вовлечением простых граждан в спорт. В регионе уделяется большое внимание созданию уличной инфраструктуры – спортивных площадок, турниковых комплексов, пишет «ФедералПресс».