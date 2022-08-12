ЗакС Петербурга хочет добиться роста зарплат для инструкторов по физкультуре во дворах

По словам председателя профильной комиссии по физкультуре и спорту ЗакСа Антона Соловьева, из-за низкой зарплаты выпускники профильных вузов, желающие работать с жителями, отказываются от таких вакансий. Сейчас оплата услуг тренеров рассчитывается по эффективному контракту. И если наставник трудится в сфере высшего спортивного мастерства, он может за результат своих подопечных получать доплату, а инструкторы по работе с населением, работающие во дворах, – нет, пояснил депутат в интервью «Петербургскому дневнику».