«Закрыть в котле»: комбат «Спарты» рассказал о спецоперации по полной блокировке ВСУ в Авдеевке

Командир отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта» Народной милиции ДНР Артем Жога рассказал в эфире программы «60 минут», что военнослужащие республики проводят операцию по закрытию «котла» в Авдеевке.
По словам Жоги, несколько населенных пунктов близ Авдеевки уже освобождены, а прямо сейчас проходят военные мероприятия, чтобы отрезать украинским военным возможность получать снабжение, пополнять ряды новобранцами.
«Происходит операция по полной блокировке Авдеевки, чтобы закрыть их в котле. Ограничить поставки вооружения, боеприпасов, личного состава, ГСМ. Перекрыли несколько важных артерий, по которым проходило снабжение. (…) Освободили Новоселовку-2-ую, Новобахмутовку. Проводим с западной части Авдеевки мероприятия по денацификации позиций украинских войск. Проводим разведку, корректировку, наносим поражение, разносим передовые позиции. Это делается для того, чтобы, когда настанет час закрывать кольцо, у нас была возможность провести операцию с минимальными потерями среди личного состава», — рассказал командир «Спарты».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.