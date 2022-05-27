«Закройте окно, мне дует!»: как договориться с коллегами о температуре в помещении — советы психолога

Аурова отметила, что неумение прийти к общему знаменателю — это нередкое явление, которое привносит неудобства и неорганизованность, что может привести к конфликтам и напряжениям. В связи с этим, для того, чтобы прийти к решению, можно воспользоваться несколькими советами.