«Закройте окно, мне дует!»: как договориться с коллегами о температуре в помещении — советы психолога

В теплое время года многие сотрудники офисов не могут найти общий язык в вопросе проветривания помещения. Одним людям постоянно жарко и душно, а другим — холодно и вечно дует. Психоантрополог и психолог Яна Аурова рассказала «Народным Новостям», как людям найти общий язык и решить проблему.
Аурова отметила, что неумение прийти к общему знаменателю — это нередкое явление, которое привносит неудобства и неорганизованность, что может привести к конфликтам и напряжениям. В связи с этим, для того, чтобы прийти к решению, можно воспользоваться несколькими советами.
«В любой команде существует некое коллективное бессознательное, сформированное общим рабочий процессом. Я могу порекомендовать два варианта, которые могут помочь урегулировать ситуацию: на основе договорных отношений; на основе инструкций или предписаний вышестоящих лиц», — отметила психолог.
Так, решить проблему на основе инструкций можно, начав непринужденную беседу, когда все коллеги могут встретиться за чашкой чая, поделиться моментами из жизни, переживаниями, которые вызывают какой-либо негатив или неудовлетворенность.
«Именно в рамках такого формата легко найти точки соприкосновения, обсудить предпочтения каждого и создать идеальную картину взаимоотношений. Вариантов много. Можно прописать на бумаге все пожелания или недовольства», — подчеркнула эксперт.
По словам Ауровой, решение проблемы на основе договорных отношений заключается в обсуждении неудобных рабочих нюансов с начальством, которое может утвердить обязательный регламент для выполнения. Достаточно предложить корректировку или усовершенствование рабочих вопросов, отметила психолог.
«Атмосфера любого помещения должна быть уютной и комфортной — это немаловажные условия, влияющие на нервную систему, психику и общее состояние. Оптимальная температура в офисе +22, 25 (холодное время) и +25 (теплое). Бытовые приборы (кондиционеры, телефоны, wi-fi и так далее) излучают микроволны. При плохо проветриваемом помещении, где углекислый газ и нехватка воздуха — это идеальные условия для распространения вирусов», — объяснила специалист.
Психолог отметила, что в организации коллективных взаимоотношений самым главным является доверительная предрасположенность, активная вовлеченность руководства. Если еще не достигнуты доверительные взаимоотношения среди коллег, следует корректировать, влиять на желаемый процесс через договоренность или регламент, подытожила наша собеседница.