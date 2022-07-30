Законопроект республиканцев о поставке вооружения Тайваню взбудоражил американцев в Twitter

Планы республиканцев по внесению законопроекта о поставках оружия Тайваню по программе «ленд-лиза» является ошибкой. Такое мнение выразили пользователи Twitter.
Соответствующая инициатива взбудоражила американцев. По их мнению, такой шаг может привести к обострению отношений с Китаем.
«Мы оказались в положении, когда помогаем и Украине, и Тайваню, что может привести к одновременному столкновению с Россией и Китаем», – отметил один из пользователей.
«Поставки оружия – это акт агрессии, США как обычно совершают ошибку», – добавил другой комментатор.
Пользователи также напомнили, что американская сторона сейчас помогает Украине и Тайваню. По этой причине Вашингтону может не хватить вооружения в случае реальной угрозы.
Ранее стало известно, что самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси направился в сторону Тайваня. Однако воздушное судно совершило посадку на Гавайях.