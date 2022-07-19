Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ внесли в Госдуму

Проект закона, устанавливающий запрет на распространение сведений, содержащих пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, внесли в Госдуму. Документ опубликован на официальном портале нижней палаты российского парламента.
Согласно пояснительной записке, в России «формально до настоящего времени, отсутствует запрет на пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе с использованием кинопроката». На этом фоне авторы законопроекта называют отрицание семьи, как общественной ценности, пропаганду так называемого образа жизни «чайлдфри» (без детей) и популяризацию ЛГБТ опасными для развития российского общества.