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Законопроект о налоговом вычете для работающих пенсионеров внесут в Госдуму

Законопроект о налоговом вычете для работающих пенсионеров внесут в Госдуму
globallookpress/Zamir Usmanov

Депутаты ЛДПР выступили с инициативой о налоговом возврате для работающих пенсионеров. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 4 августа, сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов.

Согласно подготовленным поправкам, пенсионеры смогут получить возврат в размере половины от уплаченного НДФЛ. Общая сумма не должна превышать 25 тысяч рублей. Получить деньги можно будет после обращения в ФНС.

Предполагается, что средства будут начислены на карту пенсионера. Рассмотрение заявки может занять не более месяца. При этом за каждый день просрочки предусмотрены проценты, равные ставке рефинансирования Центробанка.

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